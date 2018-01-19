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Экономика и финансы

Госдума ратифицировала протокол о списании долга Киргизии перед РФ в размере 240 млн долларов

19 января 2018, 12:42

В 2012 году страны заключили соглашение о поэтапном списании долга, который на тот момент составлял почти 489 млн долларов.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Госдума РФ ратифицировала протокол к соглашению между Правительствами РФ и Киргизии о списании задолженности Киргизии перед Россией по предоставленным кредитам в размере 240 млн долларов. Об этом сообщает ТАСС. 

Согласно ратифицированному протоколу, остаток долга Киргизии перед Россией будет единовременно списан в полном объеме в целях оказания поддержки развитию республики.

В 2012 году было заключено соглашение о поэтапном списании долга Киргизии, который на тот момент составлял почти 489 млн долларов. Так, в 2013 году Россия списала около 189 млн долларов, а с 2016-го по 2017 год — еще порядка 60 млн долларов.

Протокол о списании российской стороной оставшегося долга был подписан в июне 2017 года во время визита занимавшего в то время пост Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

 


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