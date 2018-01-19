Елена Минакова заняла вакантный мандат депутата Госсовета РТ

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Новым депутатом Госсовета Татарстана стала Елена Минакова. Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил ей депутатское удостоверение, сообщает пресс-служба парламента.

Минакова заняла вакантный мандат депутата парламента по единому республиканскому избирательному округу по списку партии «Единая Россия». Вакантным мандат стал после ухода Рафиса Бурганова на работу в Правительство РТ.

Елена Минакова – доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, кандидат географических наук. В 2006 – 2015 годах избиралась членом Общественной палаты РТ, с 2006 года является членом общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

Новые удостоверения в связи с избранием на должности председателя и заместителя председателя Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству также вручены Марату Галееву и Камилю Садриеву.

При вручении удостоверений Фарид Мухаметшин отметил высокий профессионализм депутатского корпуса татарстанского парламента. Обратившись к Марату Галееву и Камилю Садриеву, он выразил надежду, что вопросы экономического блока законотворческой деятельности и в дальнейшем будут решаться эффективно и результативно. Елене Минаковой глава парламента пожелал активной работы и успехов в качестве депутата высшего представительного органа государственной власти Татарстана.