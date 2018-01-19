Международные авиарейсы из Казани в Батуми будут выполняться два раза в неделю

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Прямые международные авиарейсы из Казани и Уфы в Батуми открываются 16 июня. Они будут выполняться на регулярной основе по средам и субботам на 50-местных Bombardier CRJ-200. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Вылет из Казани в Батуми запланирован на 8.10, обратный вылет из Батуми – в 21.05.

«Полетная программа в Батуми будет осуществляться в сезонном формате и запланирована до конца сентября. Продажа билетов в столицу Аджарии уже открыта», – сказали в министерстве.

Директор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев пояснил, что этот рейс считается международным, поэтому стоимость билета составит от 10 тыс. рублей в одну сторону и будет привязана к курсу евро. Также он отметил, что авиакомпания рассчитывает на высокую пассажирозагрузку – не менее 75 процентов.

«Организация татарстанской авиакомпанией “ЮВТ-Аэро” полетов в Батуми, несомненно, является новым продуктом на рынке выездного туризма и откроет еще больше интересных возможностей как для туристов из Татарстана, так и со всей России», – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. Он убежден, что этот рейс татарстанской авиакомпании будет пользоваться популярностью как у туристов, так и у представителей бизнеса.