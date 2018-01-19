В БСМП Челнов видеоэндоскопические вмешательства впервые превысили число открытых операций

(Набережные Челны, 19 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В больнице скорой медпомощи Набережных Челнов по итогам прошедшего года установили, что количество видеоэндоскопических хирургических вмешательств при удалении новообразований превысило число открытых. Об этом сообщили в администрации БСМП.

Врачи-онкологи торакальной службы БСМП в прошлом году усиленно практиковали видеоэндоскопические хирургические вмешательства при новообразованиях внутри грудной клетки. И если до 2017 года количество таких операций не превышало 20 процентов от общего объема, то в течение прошедшего периода был сделан настоящий прорыв: 78,5 процента всех профильных операций носило видеоэндоскопический характер. Открытые операции составили всего 21,5 процента.

При использовании такой техники сокращается длительность самой операции, уменьшается ее травматичность, снижается послеоперационный болевой синдром, а также отпадает необходимость наблюдать пациента в условиях реанимации, объясняют в больнице. После видеоэндоскопических вмешательств пациент быстрее восстанавливается и выписывается из стационара. Ни у одного из прооперированных больных не возникло осложнений, подчеркивают медики.