Климатологи признали 2017 год одним из самых жарких

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Климатологи выяснили, что 2017 год был одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений, сообщает N+1.



Примечательно, что сразу три года подряд – 2016-й, 2015-й и 2017-й стали самыми жаркими в истории планеты.



2017 год разделил призовое место с 2015-м, уступив лишь 2016-му. По исследованиям ученых, рекордного значения в прошлом году достигла среднегодовая температура верхнего слоя мирового океана.

По мнению исследователей, продолжающаяся тенденция роста средней температуры на Земле оказывает значительное влияние на климат и погоду, из-за чего весна в горах и приполярных областях начинается раньше.

Прогнозы ученых неблагоприятны. Глобальное потепление уже стало причиной вымирания некоторых видов животных. Если подобные тенденции сохранятся, то количество вымерших видов будет расти.