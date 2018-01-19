Пять татарстанских лидеров пробились в финал всероссийского конкурса молодых управленцев

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Пятеро татарстанцев будут представлять республику в финале всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом стало известно сегодня во время встречи руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова и главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова с полуфиналистами конкурса.

Конкурс «Лидеры России» был объявлен Администрацией Президента РФ в октябре прошлого года. Его цель – выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров. На старте со всей России заявились 200 тыс. участников. От Татарстана – 4473 человека. До полуфинала, состоявшегося в декабре, дошли 36 татарстанцев.

«Вы прошли серьезные испытания, заявили о себе. Вы оказались лучшими из 200 тыс. участников со всей России и среди 4,5 тыс. татарстанцев, принимавших участие в конкурсе», – обратился Асгат Сафаров к участникам встречи.

В финал конкурса, который состоится в Сочи с 7 по 9 февраля, из 200 тыс. участников пробились только 300, в том числе пятеро татарстанцев: юрист Ильнар Гирфанов, сотрудник КФУ Светлана Котенкова, региональный директор компании Александра Лебедева, тренинг-менеджер Марина Сафонова и директор гипермаркета Сергей Хрущев.

«Среди вас представители разных профессий, сфер, областей деятельности, представители бизнеса и бюджетных учреждений. Но вас всех объединяет одно – это желание развиваться, быть полезными для своей страны и своей республики», – отметил Сафаров

Руководитель Аппарата Президента Татарстана напомнил, что к завершению конкурса из 300 финалистов останется только треть, и пожелал татарстанским участникам только победы.

Что же касается тех, кто сошел с дистанции немного раньше, то и для них открываются серьезные перспективы. «Вы во время конкурса предъявили свои возможности в масштабах целой страны. Не удивляйтесь, когда вам будут поступать интересные предложения», – отметил Ренат Тимерзянов.

Главный федеральный инспектор по РТ предупредил, что многие из этих предложений могут быть связаны с другими регионами. Поэтому уже сейчас стоит ответить на вопрос: готовы ли люди, уже добившиеся определенных успехов здесь, в республике, начать все с чистого листа.

Найдутся варианты и для тех, кто решит остаться в Татарстане. В феврале будет объявлен традиционный набор в кадровый резерв Президента Татарстана. Это тоже конкурс, мест в нем всего 20, но у участников «Лидеров России» шансов несколько больше.

Ежегодно пополняется кадровый резерв государственных органов власти и их территориальных подразделений, федеральный резерв управленческих кадров.

«Лидер – это не просто красивый термин. Это – огромная ответственность, синтез лучших качеств руководителя. Лидер – это человек, который способен менять мир к лучшему. Успех старта любого дела на 90 процентов зависит от того, кто и как будет управлять процессом», – заявил Сафаров.

И именно таких – динамичных, дерзких, решительных и активных лидеров, готовы видеть в управленческих структурах республики и страны. Все, кто сегодня участвовал во встрече, смогут бесплатно стажироваться в различных органах власти. Те, кто проявит себя, получат реальный шанс войти в кадровый резерв.