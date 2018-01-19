«Ростов» выкупил контракт Сигурдссона у «Фулхэма»

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере экс-игрока казанского «Рубина» Рагнара Сигурдссона, права на которого принадлежали английскому «Фулхэму». Об этом сообщается на официальном сайте ростовчан.

Ранее сообщалось, что исландец перейдет в «Ростов» на правах аренды – именно так он оказался в «Рубине» прошлым летом. Однако, ростовчане выкупили контракт Сигурдссона у «Фулхэма» и подписали соглашение с футболистом. О сроках контракта игрока с «Ростовом» и сумме трансфера не сообщается.

В интервью официальному сайту клуба Сигурдссон заявил, что рад оказаться в «Ростове». «Здесь уже играют мои товарищи по сборной Исландии. Я много наслышан о хорошей атмосфере в команде. Уверен, это правильное для меня решение, и я сделаю все, чтобы помочь команде достигнуть поставленных целей. Верю, что у нас все получится», – подчеркнул футболист.

В «Рубин» Сигурдссон перешел на правах аренды в августе 2017 года. За казанский клуб защитник сыграл 13 матчей, 12 из которых в чемпионате страны и один – в Кубке России.