Производство вина в России снизилось до десятилетнего минимума

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В 2017 году производство вина в России упало до десятилетнего минимума. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, в прошлом году в России было произведено почти 32 млн дал вина (без учета шампанского и игристых вин), что на 13 процентов меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, отметил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.

Прежний минимум (32,2 млн дал) был отмечен в 2014 году, в остальные годы данный показатель варьировался от 36 млн до 54, млн дал. По словам Поповича, еще в октябре прогноз союза по производству равнялся 34 млн дал.

Падение производства связано с холодным, дождливым летом и последующей потерей винограда, отмечают в Минсельхозе РФ. При этом потери урожая в России меньше, чем у европейских виноделов, которые вынуждены увеличить цены на свою продукцию, добавили в ведомстве.