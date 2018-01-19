ЦБ поставил условия о продаже контрольного пакета акций банка «Возрождение»

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Центробанк обозначил крайние сроки продажи контрольного пакета акций банка «Возрождение». Сделка должна состояться не позднее середины февраля, сообщает ТАСС.

Продажу основного блока акций обсуждали на недавней встрече руководство «Возрождения» и зампреды ЦБ. Регулятор внимательно проследит за процессом продажи, передает агентство.

«На совещании было четко обозначено, что братья Ананьевы должны выйти из числа акционеров банка не позднее середины февраля, ЦБ будет следить за тем, чтобы это не была формальная сделка», — рассказали знакомые с ситуацией источники.

Вопрос продажи контрольного пакета акций «Возрождения» Центробанк поставил в середине декабря прошлого года. Это случилось после передачи Промсвязьбанка в Фонд консолидации банковского сектора Банка России (ФКБС).

В 2015 году банк «Возрождение» был куплен структурой, подконтрольной Алексею и Дмитрию Ананьевым. Тогда стоимость 80-процентного пакета акций обошлась им в 200 млн долларов.