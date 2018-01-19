Зрители выбрали сотню лучших фильмов в истории кино

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Зрители всего мира проголосовали за лучшие фильмы на сайте Rotten Tomatoes. Рейтинг возглавила кинолента «Волшебник страны Оз» 1939 года, сообщает «Лента.Ру».



Рейтинг фильма составил 99 процентов. На втором месте оказался «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, вышедший в 1941 году. Замыкает тройку лидеров по предпочтениям зрителей фильм «Прочь» 2017 года.



В первую десятку из современных лент также включили мультфильм «Головоломка» и «Бешеный Макс: Дорогая ярости».

Ранее российские зрители выбрали лучшие фильмы 2017 года. По мнению россиян, самыми лучшими фильмами стали «Салют-7», «Последний богатырь» и «Легенда о Коловрате».