(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Россия не присоединится к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия, сообщается на сайте МИД России.

ДЗЯО подписали в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года представители 53 государств, при этом Гайана, Таиланд и Ватикан уже ратифицировали его. Россия, США, Китай и другие ядерные державы не стали подписывать этот договор.

«Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия. — прим. Т-и)», — заявил Лавров.