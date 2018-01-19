Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения Господня

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин после окончания рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отправился в мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, где принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — цитирует агентство Пескова.

В этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, так что «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля», сказал он.

Для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний, отметил пресс-секретарь Президента.

«Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь», — заметил он.