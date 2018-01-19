Верующих со всего Татарстана собрала крещенская служба в Раифском монастыре

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В эту ночь православные всего мира отмечают великий праздник Крещения Господня. К их числу присоединились и верующие Татарстана, которые пришли на службу в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Божественную литургию в Троицком соборе монастыря провел Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Несколько сотен христиан задолго до литургии пришли на всенощное бдение, а ближе к полуночи всем желающим была предоставлена возможность исповедаться.

В 12 часов ночи в храме не осталось ни одного свободного уголка — желающих присоединиться к празднованию оказалось больше, чем смогли вместить стены собора. Среди них было много молодежи и родителей с детьми.

По окончанию службы владыка вместе с многочисленными верующими под звон колоколов отправился в крестный ход на озеро монастыря, чтобы совершить обряд освящения воды.

Погода выдалась традиционно морозной для крещенской ночи. Иордань до прихода крестного хода успела покрыться тонкой коркой льда. Сотрудникам МЧС пришлось убирать ее специальным сачком, чтобы ныряющие не поранились. Желающих окунуться оказалось достаточно много, они выстраивались в очередь и ныряли один за другим. Больше всего смельчаков было среди молодежи. Те, кто купается в такой мороз в первый раз, едва окунувшись, спешили поскорее выпрыгнуть и согреться, а более опытные – еще и общались с журналистами, стоя босиком на снегу.

Дмитрий Орлов без страха вошел в воду, а потом с удовольствием поделился впечатлениями. «Я купаюсь каждый год, бабушка с детства привила мне любовь к православным традициям. После обряда я чувствую заряд бодрости, а самое главное, легкость на душе», – рассказал он.

Те, кто не рискнул окунуться, согревались чаем на травах, которым угощали всех желающих.

Митрополит Феофан рассказал журналистам, почему каждый год выбирает для крещенской службы именно Раифский монастырь.

«Замечательное место, замечательное озеро, и где еще, как не здесь, послужить. Настанет время, может, в других местах будем служить. Наверное, вы заметили, что в храме стояла в основном молодежь. Храм был полон. Люди приходят не на красивое шоу, а для того, чтобы в эту священную крещенскую ночь помолиться, к чему я призывал, и что так и было», – рассказал он.

Искупаться в освященной воде согласно церковным канонам можно еще в течение трех дней. Праздником Крещения завершаются двухнедельные Святки. А ровно через месяц,19 февраля, начнется Великий Пост.