Юноши в футболках МЧС станцевали в поддержку курсантов из Ульяновска

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Юноши в куртках и футболках с надписью «МЧС России» сняли танцевальный видеоролик в поддержку студентов Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева. Запись опубликована в YouTube-канале Diamond Dragon.

Молодые люди танцуют под композицию Бенни Бенасси Satisfaction с тряпками, швабрами и огнетушителями, имитируя уборку. Они подражают ульяновским курсантам-летчикам, однако, в отличие от них, стремятся скрыть свои лица от камеры.

Ролик набрал уже более 8 тыс. просмотров.

В вызвавшем скандал первоначальном видео частично обнаженные учащиеся первого курса УИГА танцуют в общежитии вуза под песню Satisfaction. Оно вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Руководство Росавиации выступило за отчисление курсантов, но Приволжская транспортная прокуратура не нашла для этого оснований. При этом на сайте Change.org появилась петиция в их защиту, которую сейчас подписали уже свыше 38 тыс. человек.