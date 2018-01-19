(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Генеральный директор группы компаний InfoWatch и сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская назвала биткоин «разработкой американских спецслужб».

Она заявила об этом на церемонии открытия учебного центра «ИТМО-Инфовотч» в петербургском Университете ИТМО. Фотографии слайдов выступления выложила на своей странице в Facebook’е доцент кафедры информатики и прикладной математики ИТМО Ирина Радченко.

«Биткоин – разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. "Приватизирована" как Интернет, GPS, TOR. Фактически – Доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж», – утверждается на одном из слайдов презентации Касперской.

Также гендиректор InfoWatch увидела в основателе биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото, «группу американских криптографов».