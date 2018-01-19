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Культура

Нижнекамский вокальный ансамбль «Красота» отметит юбилей

19 января 2018, 06:12

На вечере под названием «Когда душа поет» прозвучат русские и казачьи народные песни в исполнении ансамбля.
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(Казань, 19 января, «Татар-информ»). Сегодня, 19 января, на сцене зала Нижнекамского педагогического колледжа вокальный ансамбль «Красота» под руководством Светланы Патрикеевой отметит десятилетний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

«Красота» является неизменным участником всех культурно-массовых мероприятий в Нижнекамске. Коллектив является обладателем множества наград и побед на республиканских и всероссийских конкурсах.

На вечере под названием «Когда душа поет» прозвучат русские и казачьи народные песни в исполнении ансамбля. Также в программу концерта включены танцы и хореографические миниатюры в исполнении танцевальных коллективов «Второе дыхание», «Аллегро», «Тулпар» и «Мирас». Вход на мероприятие будет свободным.


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