Билеты для домашних животных в поезда теперь оформляются в электронном виде

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). У пассажиров появилась возможность оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования на сайте РЖД. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Также на сайте можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади. В частности, электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря.

Ранее перевозочный документ для провоза домашних животных и дополнительной ручной клади можно было оформить только в кассах дальнего следования. Сейчас же пассажир может оформить электронную багажную квитанцию во время покупки электронного билета.

При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон электронной багажной квитанции с реквизитами поездки. При посадке в поезд он должен предъявить распечатанный купон.

В сообщении пресс-службы уточняется, что перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно, животные должны быть в намордниках и с поводком.