Предприятиям Елабуги требуются продавцы, повара, слесари и медики

(Елабуга, 19 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Уровень общей безработицы в Елабужском районе РТ составляет 5,44 процента. Всего за прошлый год были трудоустроены 584 безработных. Об этом сообщили в Центре занятости населения.

Численность рабочей силы в районе составляет 40,4 тыс. человек, из них 38,2 тыс. (94,6 процента) были заняты в экономике и 2,2 тыс. (5,4 процента) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).

«Средняя продолжительность безработицы по Елабужскому району – пять месяцев. Ниже среднего показателя по району продолжительность периода безработицы по категориям "молодежь в возрасте 16 – 29 лет" - 3,7 месяца и "женщины" – 4,7 месяца, выше средней – по категориям "инвалиды" и "жители, проживающие в сельской местности" – 6,5 месяца и 5,5 месяца соответственно», – отметила директор Центра занятости населения Юлия Демина.

Сегодня в центре предлагают 806 рабочих мест. «Повышенным спросом на местном рынке труда пользуются водители автомобиля, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, продавцы, повара, слесари механосборочных работ, комплектовщики, а также работники с высшим медицинским образованием», – отмечает руководства центра.

В Центре занятости ведется комплектация списков профессий, по которым будут осуществлять профессиональное обучение безработных. Пока идет опрос о том, какие профессии хотели бы освоить стоящие на учете. Женщины в основном хотят получить специальность парикмахера и мастера по маникюру, кладовщика, бухгалтера, а мужчины выбирают такие профессии, как водитель погрузчика, водитель грузовика, электросварщик.

Профессиональное переобучение безработных планируют начать в конце I квартала этого года.



