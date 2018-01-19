В Казани состоится чемпионат по восточным танцам

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Казани 3 – 4 февраля состоится закрытый чемпионат и первенство Татарстана по восточным танцам oriental и открытый конкурс-фестиваль «Шамаханская царица». Об этом сообщает пресс-служба театра танца «Сэмбель».

На чемпионате и первенстве Татарстана будет сформирована сборная региона. Лучшие исполнительницы восточного танца будут защищать честь республики среди других представительниц Приволжского федерального округа. Регистрация осуществляется по электронной почте sembel-ella@mail.ru до 26 января.

Среди членов жюри – танцовщицы, признанные профессионалы своего дела.

Победительницы получат возможность бесплатно участвовать во всероссийском фестивале исполнительниц Bellydance «Чарующий Восток», в рамках которого пройдут конкурсы арабского и индийского танца, гала-концерт, а также мастер-классы.