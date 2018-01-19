«Великий шелковый путь» из Елабуги прибыл в Горно-Алтайск

(Елабуга, 19 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Национальном музее имени А. В. Анохина Горно-Алтайска состоялось торжественное открытие выставки «Великий шелковый путь» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Мероприятие прошло в рамках реализации соглашения между Татарстаном и Горным Алтаем о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

Здесь представлены тематические работы, связанные с древним торговым маршрутом, его экономическим, политическим и культурным влиянием на жизнедеятельность разных стран. Тема Великого шелкового пути отражена в картинах с помощью ярких образов и неповторимого стиля художников.

На выставке представлены живописные и графические работы, авторами которых являются участники X Международного арт-симпозиума по современному искусству «Великий шелковый путь», прошедшего в Елабуге в июле 2015 года при финансовой поддержке министерств культуры России и Татарстана.

Тогда симпозиум собрал представителей девяти стран: Индии, Китая, Турции, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России. В общей сложности в Елабуге работали 43 мастера из 25 городов.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Наталья Екеева, заместитель министра культуры региона Лариса Стрельникова, председатель Комитета Государственного Собрания – Эл Курултая Республики Алтай по образованию, культуре, спорту, молодежной политике, общественным объединениям и СМИ Вячеслав Уханов.

Елабужский музей-заповедник на вернисаже представляли заместитель генерального директора, главный хранитель фондов Марина Жарковская, а также заведующая выставочным залом Гульнара Подноскова. Они передали Национальному музею имени Анохина картины членов Союза художников России в РТ. Алтайские художники в свою очередь передали в фонды Елабужского музея-заповедника свои работы, сообщает пресс-служба ЕГМЗ.



