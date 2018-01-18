МИД РФ обвинил США в нарушении банковской тайны российских дипломатов

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ выразило «крайнюю озабоченность» из-за опубликованной порталом BuzzFeed информации о транзакциях сотрудников посольства России в Соединенных Штатах. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

При этом сам интернет-ресурс в заявлении охарактеризован как «информационный инструмент американских спецслужб», а в публикации усмотрено нарушение банковской тайны и разглашение персональных данных. По мнению МИД, получить информацию журналисты BuzzFeed не могли без ведома властей США. Соответственно, появление материала сочтено «делом рук официального Вашингтона».

Часть приведенных в статье данных Министерство иностранных дел назвало сознательно фальсифицированными. «Правда, даже с помощью подтасовок ничего предосудительного предъявить нам у американских русофобов, которые судят по себе, не получается – за полным отсутствием реальной фактуры», – подчеркивается в сообщении.

Упомянутые американским изданием транзакции якобы были «обычными переводами зарплаты, перечислением дипломатами заработанных денег домой по окончании командировок и платежами строительным фирмам за проведенный ремонт».

Кроме того, МИД обвинил посольства США в скрытой передаче средств разного рода оппозиционным группам и увидел в действиях американской стороны по отношению к российским дипломатам «злостное, систематическое несоблюдение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

Завершается заявление обращенным к властям Соединенных Штатов требованием «незамедлительно пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации, и привлечь к ответственности виновных».

Ранее BuzzFeed со ссылкой на осведомленный источник в госструктурах написал, что власти США изучают транзакции посольства РФ в рамках расследования вероятного вмешательства России в американские выборы.

В частности, бывший тогда послом Сергей Кисляк будто бы получил на свой счет 120 тыс. долларов через десять дней после выборов, а через пять дней после инаугурации Дональда Трампа кто-то пытался снять 150 тыс. долларов со счета диппредставительства. Кроме того, сотрудники посольства якобы обналичили примерно 30 чеков на 370 тыс. долларов.