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Здоровье и среда

Диетологи назвали продукты, способные предотвратить рак

18 января 2018, 23:42

Изменение рациона питания с переходом на овощи и фрукты снижает вероятность возникновения злокачественных новообразований на 80 процентов.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Риск заболеть раком значительно снизится, если включить в рацион питания лук, томаты, ягоды, грибы и петрушку. Об этом заявили диетологи, сообщает Lenta.ru.

В луке и чесноке, по словам специалистов, содержится аллицин, который выводит из организма токсичные онкогенные вещества. Содержащийся в томатах каротиноидный пигмент ликопин выводит свободные радикалы. Ягоды обладают свойством блокировать активность белков, которые вызывают неконтролируемое деление клеток. Грибы поднимают иммунитет, а петрушка не позволяет кровеносным сосудам сформироваться в опухолевых тканях.

Согласно исследованиям диетологов, изменение рациона питания с переходом на овощи и фрукты снижает вероятность возникновения злокачественных новообразований на 80 процентов. Среди способов профилактики также обозначена средиземноморская диета, для которой характерно сбалансированное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот, большое количество клетчатки и антиоксидантов.


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