Диетологи назвали продукты, способные предотвратить рак

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Риск заболеть раком значительно снизится, если включить в рацион питания лук, томаты, ягоды, грибы и петрушку. Об этом заявили диетологи, сообщает Lenta.ru.

В луке и чесноке, по словам специалистов, содержится аллицин, который выводит из организма токсичные онкогенные вещества. Содержащийся в томатах каротиноидный пигмент ликопин выводит свободные радикалы. Ягоды обладают свойством блокировать активность белков, которые вызывают неконтролируемое деление клеток. Грибы поднимают иммунитет, а петрушка не позволяет кровеносным сосудам сформироваться в опухолевых тканях.

Согласно исследованиям диетологов, изменение рациона питания с переходом на овощи и фрукты снижает вероятность возникновения злокачественных новообразований на 80 процентов. Среди способов профилактики также обозначена средиземноморская диета, для которой характерно сбалансированное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот, большое количество клетчатки и антиоксидантов.