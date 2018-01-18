На Украине в Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб сегодня утром в городе Краматорске Донецкой области Украины. Об этом рассказал спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает РИА «Новости».

Причиной смерти стало ДТП, в которое попал ехавший на такси наблюдатель. Он скончался на месте, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

Погибший, Виталий Зара, работал в луганской команде миссии. Об этом рассказали в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает Луганский информационный центр.

На территории, контролируемой ЛНР, 23 апреля при подрыве машины миссии на мине погиб гражданин США. При этом пострадали еще двое сотрудников СММ – граждане Германии и Чехии. Инцидент случился недалеко от деревни Пришиб, стороны конфликта возложили за него ответственность друг на друга.