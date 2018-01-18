Приложение «Банкноты-2017» поможет распознать фальшивые 200 и 2000 рублей

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Обладатели смартфонов смогут выявить подделки новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В этом им поможет приложение «Банкноты-2017», которое можно скачать на сайте Гознака или в интернет-магазине приложений.

Как пишет «Российская газета», телефоны смогут облегчить россиянам работу с деньгами, но не заменят полностью системы контроля за подделкой банкнот.

Чтобы приложение заработало, нужно два раза навести камеру гаджета на купюру, спозиционировав ее в плоскости и под наклоном. Если действия оказались верными, телефон завибрирует, после чего, в случае отсутствия подделки, на его экране появится надпись: «Признаки подлинности обнаружены».

В настоящее время приложение доступно для смартфонов на платформе Android. В ближайшие дни его смогут скачать и обладатели телефонов на операционной системе iOS.

Ранее стало известно, что с 18 по 25 января в Роспотребнадзоре будет работать горячая линия, куда смогут обратиться те, кто испытывает трудности в использовании банкнот в 200 и 2000 рублей, которые вошли в обращение с 12 октября 2017 года.