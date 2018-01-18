(Казань, 18 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Казанский квантовый центр ведет переговоры с банками о внедрении квантовой сети. Об этом заявил ректор КНИТУ (КАИ) Альберт Гильмутдинов на встрече с журналистами.

«Полгода назад у нас был Греф (председатель правления Сбербанка Герман Греф – прим. Т-и). Мы предложили ему фундаментальную разработку внедрить в абсолютно практическую жизнь – объединить все филиалы банка в одну единую квантовую сеть», – напомнил он.

К квантовым коммуникациям проявляется большой интерес в связи с киберугрозами.

«Кому это в первую очередь нужно? Конечно, банкам и государственным структурам – Министерству обороны, например. Мы сейчас обращаемся к различным банкам с предложением профинансировать и развернуть у себя квантовую сеть», – отметил Гильмутдинов.

По словам ректора КНИТУ (КАИ), отличительная особенность квантовой сети – это стопроцентная защищенность информации.

«Квантовые технологии – это абсолютный топ всех мировых исследований. Наши три статьи опубликованы в журнале Nature – в науке это считается самым высшим пилотажем, это как выиграть олимпийское "золото"», – добавил он.