Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Наука и образование

Казанский квантовый центр ведет переговоры с банками о внедрении квантовой сети

18 января 2018, 22:32 , Фото: Михаил Захаров

Казанский квантовый центр ведет переговоры с банками о внедрении квантовой сети Банки интересуются квантовыми коммуникациями в связи с киберугрозами, отметил ректор КНИТУ (КАИ) Альберт Гильмутдинов.
В Татарстане прокуроры направили 246 исков в защиту вкладчиков банков
Ильдар Гильмутдинов: Необходимо усилить контроль в отношении банковских структур
Американские банки должны будут составить «завещания жизни»
Д.Медведев требует привлекать к ответственности тех, кто распространяет слухи о банках
Банкоматы в Казани работают в обычном режиме

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Казанский квантовый центр ведет переговоры с банками о внедрении квантовой сети. Об этом заявил ректор КНИТУ (КАИ) Альберт Гильмутдинов на встрече с журналистами.

«Полгода назад у нас был Греф (председатель правления Сбербанка Герман Греф – прим. Т-и). Мы предложили ему фундаментальную разработку внедрить в абсолютно практическую жизнь – объединить все филиалы банка в одну единую квантовую сеть», – напомнил он.

Архитектурная подсветка Ту-144

К квантовым коммуникациям проявляется большой интерес в связи с киберугрозами.

«Кому это в первую очередь нужно? Конечно, банкам и государственным структурам – Министерству обороны, например. Мы сейчас обращаемся к различным банкам с предложением профинансировать и развернуть у себя квантовую сеть», – отметил Гильмутдинов.

По словам ректора КНИТУ (КАИ), отличительная особенность квантовой сети – это стопроцентная защищенность информации.

Архитектурная подсветка Ту-144

«Квантовые технологии – это абсолютный топ всех мировых исследований. Наши три статьи опубликованы в журнале Nature – в науке это считается самым высшим пилотажем, это как выиграть олимпийское "золото"», – добавил он.


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter