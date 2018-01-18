Порошенко предложил Верховной Раде уволить главу Нацбанка Украины

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении с поста председателя Национального банка страны Валерии Гонтаревой и назначении нового руководителя учреждения.
Возглавить Нацбанк должен заместитель Гонтаревой Яков Смолий.
Слухи об уходе с поста нынешнего руководителя НБУ ходили давно. Еще в апреле 2017 года Гонтарева написала заявление об отставке.
Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк Украины в июне 2014 года.