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Экономика и финансы

Порошенко предложил Верховной Раде уволить главу Нацбанка Украины

18 января 2018, 21:59

Валерию Гонтареву должен сменить ее заместитель Яков Смолий.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении с поста председателя Национального банка страны Валерии Гонтаревой и назначении нового руководителя учреждения.

Возглавить Нацбанк должен заместитель Гонтаревой Яков Смолий.

Слухи об уходе с поста нынешнего руководителя НБУ ходили давно. Еще в апреле 2017 года Гонтарева написала заявление об отставке.

Валерия Гонтарева возглавила Национальный банк Украины в июне 2014 года.


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