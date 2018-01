Трамп отозвался о Мексике как о самой опасной стране мира

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Мескику «самой опасной страной мира» и заявил, что стена на американо-мексиканской границе должна стать преградой для наркотрафика.

Американский лидер написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е. «Если нет стены, нет сделки!» – подчеркнул он.

We need the Wall for the safety and security of our country. We need the Wall to help stop the massive inflow of drugs from Mexico, now rated the number one most dangerous country in the world. If there is no Wall, there is no Deal!

Кроме того, Трамп отметил, что никогда не отказывался от идеи строительства стены на границе с Мексикой: «Стена – это стена, это никогда не менялось и не эволюционировало с первого дня, когда я это задумал».

По словам Президента США, строить ограждение никогда не планировалось там, где существуют естественные преграды – горы, пустыни или реки.

The Wall is the Wall, it has never changed or evolved from the first day I conceived of it. Parts will be, of necessity, see through and it was never intended to be built in areas where there is natural protection such as mountains, wastelands or tough rivers or water.....