Видео: Снятый в Казани клип о WorldSkills Russia 2019 стал одним из самых популярных в 2017-м

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Клип о WorldSkills Russia 2019, снятый в Казани, стал одним из самых просматриваемых роликов в 2017 году.

Эксперты журнала Strelka Magazine отметили, что видео можно принять за короткометражку, победившую на фестивале авторского европейского кино. На самом же деле это рекламный клип предстоящего чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Russia 2019.

Видео длится одну минуту и 22 секунды. В ролике присутствуют легкоузнаваемые здания и улицы столицы Татарстана, запечатленные в разное время суток. В нем также показаны люди разных профессий: парикмахер, инженер, флорист, пекарь, промышленный альпинист.

Режиссер клипа – Татьяна Гулина, оператор – Айдар Шарипов.

В рейтинг самых популярных видеороликов России также вошли транссибирская магистраль в камере испанского режиссера, один день из жизни Петербурга и Владивостока, величественная Москва с высоты полета дрона и ряд других сюжетов.