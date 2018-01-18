В Казани открылась выставка «Куклы Японии»

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ состоялось торжественное открытие выставки «Куклы Японии». В церемонии принял участие Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Экспозиция, представленная музейным сообществом республики при поддержке посольства Японии в РФ, является одним из первых мероприятий, организованных в Казани в рамках перекрестного года России и Японии.

Поприветствовав гостей от имени депутатов Госсовета и от себя лично, Фарид Мухаметшин отметил, что на сегодняшний день политический диалог лидеров России и Японии, а также межпарламентские связи активно развиваются.

«Приезд выставки "Куклы Японии" в тысячелетнюю Казань является оценкой вклада нашей республики в общемировую культуру», – отметил он и поблагодарил присутствовавшего на открытии заведующего московским отделением Японского фонда, советника посольства Японии в РФ г-на Масакадзу Такахаси за то, что именно Казани была оказана честь одной из первых принять экспозицию.

«Диалог культур всегда нужен, это своего рода скрепы отношений любых государств. Если говорить о японском искусстве, то оно отражает душу, культуру и мастерство японских художников и мастеров. Мы хотим, чтобы эту выставку посетили как можно больше жителей и туристов нашей республики», – отметил глава парламента РТ.

С приветственным словом выступил и г-н Масакадзу Такахаси. Поблагодарив гостей за проявленный интерес к выставке, он отметил, что Японский фонд является единственной организацией в Стране восходящего солнца, занимающейся распространением японской культуры за рубежом.

«Куклы являются неотъемлемой частью повседневной жизни Японии. На всей территории страны для различных регионов существует огромное количество традиций создания кукол, их так много, что порой Японию называют "королевством кукол". Очень хочется, чтобы посетители нашей выставки, осматривая экспонаты, смогли проникнуться чувственностью и культурой Японии», – отметил дипломат и выразил надежду, что проведение подобных мероприятий послужит дальнейшему углублению и взаимопониманию между двумя странами.

Представленная в галерее «Хазинэ» экспозиция включает 70 наиболее характерных образцов различных кукол, выполненных из фарфора, дерева и ткани. На выставке можно увидеть работы таких современных авторов, как Мицухара Катаока, Иппо Охаси и Хидзе Танака, а также ряда других.

Фарид Мухаметшин передал посольству Японии в РФ подарочное издание «Хартия Земли», а затем в сопровождении советника посольства Японии в РФ г-на Масакадзу Такахаси, министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина и директора Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалии Нургалеевой осмотрел экспозицию.

Взаимоотношения России и Японии получили новый импульс после рабочего визита Президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года. Развиваются отношения между странами и на межпарламентском уровне. Так, в ближайшее время планируется визит парламентской делегации по линии Совета Федерации ФС РФ, в состав которой вошел и Председатель Государственного Совета, председатель Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин.