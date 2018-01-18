В Казани «подсветили» Ту-144 возле КНИТУ-КАИ

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В Казани возле здания КНИТУ-КАИ включили подсветку Ту-144. Руководство вуза представило журналистам внешне отреставрированный сверхзвуковой самолет с новой архитектурной свето-динамической подсветкой.

По словам ректора КНИТУ-КАИ Альберта Гильмутдинова, подсветка самолета пока имеет девять режимов: два штатных и семь динамических. Динамическая подсветка сочетает зеленый, голубой и белый цвета. Так создается имитация полета самолета, проходящего сквозь тучи, голубое небо или над облаками, отметил он.

«Начальная цена (архитектурной подсветки — прим. Т-и) была чуть меньше 3 миллионов рублей, по итогам конкурса стало чуть больше 2,6 млн рублей, то есть мы сэкономили где-то 15 процентов за счет конкурса. Проект включает в себя подведение коммуникаций, сделано четыре столба с верхним освещением, на каждом столбе — по четыре осветителя, снизу — диодные лампы. Все это связано в единую сеть, и каждая лампа программируется отдельно», — сообщил он.

По итогам аукциона на проведение работ по монтажу подсветки самолета победила компания «Мирекс». По словам ректора, данная организация реализовала такие крупные проекты, как подсветка Белой мечети, Дворца водных видов спорта, Дома дружбы народов, и другие.

На создание подсветки около 600 тысяч рублей собрали трудящиеся КНИТУ-КАИ, через официальный сайт собрано около 150 тысяч рублей. Кроме того, университет выиграл республиканский конкурс социальных проектов, а оставшаяся часть средств, около 1,5 млн рублей, была получена через эндаумент-фонд университета, отметил Гильмутдинов.

«Подсветка будет работать в темное время суток, до 23.00 будет более яркая подсветка, снизу самолета — синяя, сверху — белая. После 23.00 подсветка будет белая, приглушенная, чтобы не беспокоить жителей соседних домов», — рассказал проректор КНИТУ-КАИ по хозяйственной работе Алексей Огонев.

По его словам, в будни будут действовать два режима, а выходные и праздничные дни подсветка будет динамической с различными сценариями свето-цветовых переходов и переливов.

Напомним, в апреле 2017 года самолет Ту-144 был перевезен из Авиастроительного района Казани на территорию второго здания КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева, расположенного по улице Четаева. В судне планируют открыть технический интерактивный музей. Музей планируется открыть в конце декабря 2018 года — к 50-летию первого полета Ту-144.