В Нижнекамске открылась посвященная почетному жителю Накию Ахметшину выставка

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В городском музее Нижнекамска открылась выставка, посвященная почетному жителю города Накию Ахметшину. Два месяца он не дожил до своего юбилея, 20 января ему исполнилось бы 90 лет, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Долгое время он возглавлял систему образования Нижнекамского района. В этот период он внедрил в образовательный процесс систему межшкольного учебно-производственного комбината, стал инициатором перехода на кабинетную систему обучения. Подал идею создания в Нижнекамске первого и пока единственного в России Музея народного образования.





В числе прочего Накий Ахметшин создал лагерь труда и отдыха «Заря». По его инициативе образовалась отраслевая ветеранская организация работников народного образования.



Трудовая деятельность Ахметшина неоднократно отмечалась почетными грамотами ГК КПСС и исполкома Нижнекамского городского Совета народных депутатов, Министерства просвещения ТАССР, РСФСР, Обкома, Республиканского комитета работников просвещения высшей школы и научных учреждений.



18 сентября 1986 года Накию Ахметшину было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска».