Сирия намерена сбивать турецкие истребители над своей территорией

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Сирийские военные будут сбивать турецкие истребители над своей территорией, расценив полеты над САР как «акт агрессии» и нарушение международного законодательства. Об этом заявил заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Замминистра выступил со своим заявлением после новостей о том, что Анкара планирует начать военные действия против курдов возле границы с Турцией.

13 января Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил начать операцию против курдов Сирии в течение недели. Курдские Отряды народной самообороны составляют основную часть войск Сирийских демократических сил. Турецкая сторона подозревает их в тесных связях с признанной террористической Рабочей партией Курдистана.