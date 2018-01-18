Полицейские Испании и Португалии нашли 745 кг кокаина в ананасах

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Во время совместной операции полицейские из Испании и Португалии обнаружили 745 кг кокаина, спрятанного в партии ананасов, пишут «Известия».

Контрабандисты перевозили наркотик из Южной Америки в кокосовых орехах, спрятанных в ананасах, лежащих в ящиках для фруктов.

В результате операции задержаны девять человек. Операция стала частью расследования, которое ведется с апреля прошлого года. Полицейские также обнаружили лабораторию, где кокаин смешивали с добавками.

3 января в порту Антверпена было обнаружено около 7 тонн кокаина из Южной Америки в ящиках с бананами, Наркотики предназначались для распространения в Голландии.