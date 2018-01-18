В Москве задержали мать, продававшую невинность 13-летней дочери за 1,5 млн

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Полицейские задержали двух приехавших из Челябинской области в Москву женщин, которые привезли 13-летнюю дочку одной из них для продажи права первой ночи с девственницей за 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Покупателя 35-летняя мать и ее знакомая нашли через Интернет. Полицейские задержали женщин при передаче им 1,5 миллиона рублей.

В отношении двух жительниц Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми в отношении несовершеннолетних». Женщинам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Обе на время следствия заключены под стражу. Девочка помещена в медучреждение.