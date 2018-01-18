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Более 100 тыс. субъектов МСП РТ будут получать разрешения по принципу одного окна

18 января 2018, 19:48 , Фото: prav.tatarstan.ru

Более 100 тыс. субъектов МСП РТ будут получать разрешения по принципу одного окна По словам руководителя Росприроднадзора, Татарстан является одним из лидеров по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Более 100 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса РТ смогут получать разрешительную документацию по принципу одного окна. Это стало возможным благодаря подписанному сегодня в Доме Правительства РТ соглашению о передаче Кабмину республики части полномочий Росприроднадзора в области охраны окружающей среды.

Подписание Соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Кабинетом Министров Республики Татарстан о передаче Кабинету Министров Республики Татарстан осуществления части полномочий в области охраны окружающей среды. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.

«Подписание сегодняшнего соглашения – это еще один серьезный шаг к объединению усилий в повышении эффективности государственного регулирования негативного воздействия на окружающую среду. От выполнения этой работы зависит состояние тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, а с другой стороны – поддержание качества окружающей среды», – цитирует Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина пресс-служба Президента РТ.

Он поручил Минэкологии РТ организовать работу по выполнению новых полномочий на должном уровне.

Подписание Соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Кабинетом Министров Республики Татарстан о передаче Кабинету Министров Республики Татарстан осуществления части полномочий в области охраны окружающей среды. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артема Сидорова, Татарстан является одним из лидеров России по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности региона.

«Татарстан имеет высокий промышленный потенциал и при этом является наиболее подготовленным субъектом при переходе на новые стандарты и внедрение новых технологий», – заявил Сидоров.

Подписание Соглашения между Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Кабинетом Министров Республики Татарстан о передаче Кабинету Министров Республики Татарстан осуществления части полномочий в области охраны окружающей среды. Принимает участие Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин.фото Р.Кадыров.


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