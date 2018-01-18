Из автобуса под Владимиром высадили девочку с кровотечением, чтобы не пачкала сиденья

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В селе Боголюбово Владимирской области кондуктор автобуса высадила из автобуса девочку, у которой пошла носом кровь, передает РЕН ТВ.

В автобусе 152-го маршрута школьнице внезапно стало плохо и у нее открылось кровотечение. Кондуктор выгнала ее, несмотря на оплаченный проезд, и объяснила свои действия тем, что девочка может перепачкать сиденья автобуса.

Местные жители оказали первую помощь ребенку, а затем доставили к родителям.

Начальник транспортной компании обещал провести проверку и уволить и кондуктора и водителя, если этот факт подтвердится.