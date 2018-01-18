Свиток XVI века на старотатарском языке признан самым древним в архиве Мордовии

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Мордовская Республика передаст в госреестр документов архивного фонда России бумагу с записью раздела земельных владений между двумя родовыми общинами. Об этом сообщил замминистра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Николай Бычков, передает портал «Столица С».

По его словам, подлинник останется в республике, а в Москву отправят копию.

Свиток написан арабской вязью в 1569 – 1570 годах. В нем говорится о разделе земель между двумя тюбами (общинами). Свидетелями сделки, помимо татар, стали и русскоязычные: в документе присутствуют подписи неких Васьки Фомина и Смирки. Заключена она была в 977 году хиджры (мусульманское летоисчисление), это дата между 16 июня 1569 года и 4 июня 1570 года. Также в тексте присутствуют имена родоначальников нескольких татарских княжеских родов: Суховых, Козиных и других.

Переводом и составлением описания документа занимался начальник отдела научного использования архивных документов и международных связей Госкомитета Татарстана по архивному делу Ильяс Мустакимов. Перевод занял у него много времени и сил.

Ранее самым старым документом региона считалась выпись с грамоты царя Михаила Федоровича от 14 июля 1616 года.