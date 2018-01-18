СМИ: «Ростов» арендовал защитника «Рубина» Сигурдссона

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Исландский защитник казанского «Рубина» Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов» на правах аренды, сообщает издание 8news.

В «Рубине» исландец оказался также на правах аренды в августе прошлого года, права на футболиста принадлежат английскому «Фулхэму». «Ростов» станет третьи российским клубом для Сигурдссона – помимо «Рубина» он выступал за «Краснодар». В ближайшее время футболист должен присоединиться к «Ростову» на сборах в Турции.

За «Рубин» в этом чемпионате игрок провел 12 матчей, в 11 из которых выходил в основе.