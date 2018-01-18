(Казань, 18 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). «КАИ-Лазер» заключил договор на 77 млн рублей с компанией, связанной с «Татнефтью». Об этом заявил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов на встрече с журналистами.

«2017 год для “КАИ-Лазера” был, без преувеличения, поворотным. В конце года “КАИ-Лазер” подписал со структурой, связанной с “Татнефтью”, с нашими нефтяниками, договор на 77 млн рублей. Это очень крупный договор. Это, конечно, очень серьезный успех», — отметил он.

По словам Гильмутдинова, речь идет о разработке целого комплекса для лазерной сварки насосно-компрессорных труб. Технология, разработанная в «КАИ-Лазере», позволяет сварить трубы прочнее, чем сам металл, отметил он.

«Эта технология разрабатывалась более двух лет. Прежде чем выйти на 77 млн, мы показали, что это очень эффективный метод, реально работающий. Эти трубы эксплуатируются уже не один год. Наши нефтяники это увидели и заказали разработку на конструирование и создание этой машины, которая на их базе будет производить сварку труб. Экономический эффект колоссален», — заверил ректор университета.