В Нижнекамске собака, которую похоронили всем домом, вернулась в подъезд

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). В Нижнекамске дворовый пес по кличке Зевс, которого похоронили всем домом, вернулся в подъезд, где он обитал до того, как попал под машину. Об этом говорится в публикации на сайте нижнекамской телекомпании НТР.

29 декабря Зевс вместе с другой бродячей собакой переходил дорогу на проспекте Химиков. На пешеходном переходе собак сбила машина: одна погибла на месте, а у Зевса сильно пострадала лапа. Дети принесли его к дому, жильцы которого вызвали ветеринара. Тот сказала, что собаку лучше усыпить. Соседи скинулись и отдали врачу 5 тысяч рублей. Она сделала укол, и собаку похоронили. Но на следующее утро Зевс выбрался из могилы и вернулся в подъезд.

Тогда жильцы вновь обратились к ветеринару. Попросили или помочь собаке, или вернуть деньги. Ни то, ни другое врач не сделала.

Ветеринар, в свою очередь, рассказала, что произошло недопонимание. Она сделала обезболивающее и снотворное, чтобы собака отоспалась и вышла из шокового состояния. По ее словам, речи об усыплении собаки не было.

Сейчас Зевс до следующей недели находится на передержке. Журналисты НТР ищут Зевсу дом и хозяина. Телефон в Нижнекамске: 8 (8555) 40-07-70.