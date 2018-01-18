(Казань, 18 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Немецкая компания Siemens готова финансировать разработку «КАИ-Лазера». Об этом заявил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов на встрече с журналистами.

«”КАИ-Лазер” подписал договор с Siemens, с мировым брендом. Siemens готов финансировать разработку “КАИ-Лазера”. Мы разработали лазерно-акустический метод аддитивных технологий, благодаря которому характеристики изделий получаются лучше. Siemens заключил договор по этому поводу», — отметил он.

По словам Гильмутдинова, с Siemens заключены два договора, первый — с самим университетом КНИТУ-КАИ, второй — с «КАИ-Лазером».

«Мировой бренд, что для нас очень показательный момент, очень разборчив в выборе партнеров. Он доверился нашим ученым. Такие бренды, как Siemens, на что-то не очень продвинутое никогда не отреагируют», — заверил ректор университета.

«КАИ-Лазер» – региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий, который оказывает поддержку производственным предприятиям малого и среднего предпринимательства путем внедрения современных лазерных технологий в технологические производственные комплексы предприятий.