Президент РТ обозначил перспективы сотрудничества с Кызылординской областью Казахстана

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Кызылординская область Республики Казахстан имеет значительный потенциал, и руководство Татарстана заинтересовано в развитии сотрудничества с этим регионом. Об этом заявил сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи в Казанском Кремле с делегацией Кызылординской области во главе с акимом Крымбеком Кушербаевым.

Казахстанская делегация сегодня посетила презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ, ОАО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр медицинской науки"», ОЭЗ «Иннополис». В ходе однодневного визита делегации в Татарстан были подписаны меморандумы о сотрудничестве между акиматом Кызылординской области и мэрией города Иннополиса, между акиматом Кызылординской области и ОАО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр медицинской науки"», а также меморандум о взаимном сотрудничестве по реализации проектов АПК и др.

Открывая встречу, Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Казахстане.





Далее Президент Татарстана отметил активное сотрудничество РТ с Казахстаном. «У нас давние дружеские отношения, и нам очень приятно, что Казахстан является одним из крупнейших торгово-экономических партнеров нашей республики», – сказал он и напомнил, что в Казахстане успешно действуют крупные татарстанские компании. В Казани открыто Генеральное консульство Республики Казахстан, выполняются регулярные рейсы по маршруту Казань – Алматы.

В то же время, считает лидер республики, существует большой потенциал для расширения сотрудничества не только с Казахстаном, но и Кызылординской областью, в частности. «Мы не будем ограничиваться только торгово-экономическими отношениями. Наши культуры, религия, языки близки. Мы и дальше будем сотрудничать по всем направлениям с Кызылординской областью Республики Казахстан», – отметил Рустам Минниханов.

Основными направлениями перспективного взаимодействия Татарстана и Кызылординской области Президент РТ назвал образование, культуру, туризм, вопросы поддержки и развития бизнеса, сотрудничества в области информационных технологий, инноваций, обмен опытом в организации выставочной работы и др.

Рустам Минниханов особо подчеркнул успехи Казахстана в системе образования, отметив, что в республике реализуются прорывные проекты в этой сфере.

Президент Татарстана пригласил акима Кызылординской области и членов делегации посетить этим летом игры чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Казани.

Рустам Минниханов в интервью журналистам после встречи заявил о необходимости сохранять и преумножать исторически сложившиеся дружеские отношения Казахстана и Татарстана.

«Кызылординская область имеет огромный потенциал, и мы хотим сотрудничать по всем направлениям», – подчеркнул он.

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев в свою очередь отметил достижения Татарстана в различных сферах. «Татарстан по праву является лидером среди регионов России. Здесь есть очень много интересных наработок, и в этом мы убедились, посетив Иннополис и другие объекты», – сказал он.

Он также считает, что Кызылординская область и Татарстан имеют большой потенциал для дальнейшего сотрудничества. В частности, он отметил что в республике сильно развито сельское хозяйство.

Журналистам аким области сообщил, что по его поручению и поручению Рустама Минниханова представители министерств и ведомств двух регионов разрабатывают дорожную карту по сотрудничеству, где будут конкретно прописаны мероприятия и проекты.

Пользуясь случаем, Крымбек Кушербаев пригласил Рустама Минниханова возглавить татарстанскую делегацию и посетить Сабантуй в Кызылординской области в сентябре. «Нужно чаще встречаться и активно сотрудничать», – заключил он.