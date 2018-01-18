Ученые КФУ опровергли все существующие теории образования Луны

(Казань, 18 января, Татар-информ»). Астрономы КФУ под руководством начальника научно-исследовательской лаборатории космической навигации и планетных исследований САЕ «Астровызов», директора астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта, профессора Института физики Юрия Нефедьева, разыскивая фактический центр масс Луны относительно центра ее фигуры, не подтвердили ни одной из существующих эволюционных гипотез происхождения спутника Земли. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Казанские астрономы пришли к выводу, что их исследования хорошо согласуются с результатами космических миссий, но подтверждением теорий появления Луны служить не могут – «для этого центры нужно поменять местами, а многочисленные исследования как казанских селенодезистов, так и других ученых, в том числе зарубежных, показывают, что это не так».

К слову, первые в мировой практике данные о положении центра масс Луны относительно центра ее фигуры некогда получил казанский астроном К. Шакиров, обрабатывая гринвичские меридианные наблюдения.

«Может быть, в будущем нам удастся найти более точные ответы на лунные загадки. Но категорично заявлять, что вопрос происхождения естественного спутника Земли решен, я бы не стал», – подчеркнул селенодезист, комментируя выводы коллег из Парижского института геофизики, недавно опровергших происхождение Луны от столкновения с Землей гипотетической планеты Тейя.