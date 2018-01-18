Транзитный транспорт пустят в объезд татарстанского пгт Уруссу

(Уруссу, 18 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Большегрузный и транзитный транспорт уже с конца этого года сможет проехать в Оренбург и Башкортостан, минуя пгт Уруссу. Сейчас рядом с административным центром Ютазинского района строится объездная дорога.

Общая стоимость проекта – 179 млн рублей. Длина новой дороги – 2,6 км. Ширина – 6 метров.

«Данная дорога 4-й категории, она рассчитана на большегрузный транспорт. Эта дорога будет соединяться с такими заводами, как Уруссинский химический завод, электрохимический завод, электромеханический завод и завод железобетонных изделий», – рассказал заместитель руководителя исполкома Ютазинского района Ильгиз Муртазин.

Договор с генеральным подрядчиком заключили в октябре. С декабря проект вступил в активную фазу. Работы идут круглосуточно: 15 единиц тяжелой техники и 25 специалистов готовят земляное основание под будущую дорогу. Прошли уже 1400 метров. Уложены десятки тысяч кубометров грунта.

«В данный момент сейчас идут земляные работы. То есть наносится сама насыпь. Это первая часть работы. В дальнейшем будет щебенение и асфальтирование данного участка», – сообщил руководитель муниципального предприятия Ютазинского района по благоустройству и озеленению Ильшат Камалдинов.

Местами насыпь достигает высоты в 4 метра. Это не просто дорога. Она станет еще и надежной защитой поселка от половодья. Протекающая рядом река Ик смирным нравом не отличается и во время таянья снега часто выходит из берегов.

«Фуры, “КАМАЗы” уже в поселок заезжать не будут. Так весной и летом пыли не будет. И для малых машин это удобно – в объезд переезда железнодорожного чтобы не стояли, если кому-то срочно что-то надо. Например, в больницу или еще куда-то заехать, то они могут через эту дорогу проехать. Это очень хорошее дело. Благое дело», – поделился водитель с 22-летним стажем уруссинец Радик Латыпов.

В июле – августе земляные работы будут полностью завершены, и дорожные строители смогут приступить к асфальтированию. К ноябрю обещают ввести дорогу в эксплуатацию.