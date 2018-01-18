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Лыжник из Татарстана Ларьков выступит на этапе Кубка мира в Словении

18 января 2018, 18:26 , Фото: архив/Султан Исхаков

Лыжник из Татарстана Ларьков выступит на этапе Кубка мира в Словении Девятый этап Кубка мира пройдет в словенском Плацине с 20 по 21 января.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Татарстанский лыжник Андрей Ларьков вошел в состав мужской сборной России на этап Кубка мира в словенском Плацине. Состав сборной опубликован на официальном сайте Федерации лыжных гонок России.

Девятый этап Кубка мира пройдет с 20 по 21 января. Помимо Ларькова в состав мужской команды вошли Антон Гафаров, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Алексей Виценко, Андрей Собакарев, Сергей Турышев и Дмитрий Япаров.

Среди девушек за сборную России побегут Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Полина Ковалева, Евгения Ощепкова, Ирина Северина, Елена Соболева, Мария Давыденкова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Лариса Рясина и Ольга Царева.


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