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Наука и образование

Ученые назвали главных «убийц» человечества

18 января 2018, 17:44

Парниковые газы, выделяемые микроволновками, способны ускорить темпы глобального потепления.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Ученые из Манчестерского университета признали микроволновые печи главными «убийцами» человечества. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным исследователей, даже если брать в расчет только Европу, то имеющиеся здесь микроволновки выделяют такое же количество углекислого газа, как и 7 млн автомобилей.

Если говорить об одной печи, то, начиная от ее производства и заканчивая утилизацией, микроволновка способна выделять парниковые газы. 19 микроволновок в течение года выбрасывают их столько же, что и одна машина.

По расчетам специалистов, из-за снижения срока службы печей 16 миллионов устройств к 2020 году попадут на свалки, где продолжат выделять парниковые газы, способные ускорить темпы глобального потепления.


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