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Открытый учеными новый сплав будет проводником при любом давлении

18 января 2018, 22:40

Уникальность нового сплава состоит в том, что он может быть сверхпроводником как при низком, так и при высоком давлении.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Ученые Китайской академии наук и Принстонского Университета открыли металлический сплав, который способен проводить электричество с нулевым сопротивлением в огромном диапазоне давления — от окружающей среды до давления в центре ядра Земли, сообщает «Хайтек».

Материал входит в новую группу высокоэнтропийных сплавов (ВЭС), состоящих из случайной атомной смеси элементов из раздела переходных металлов в периодической таблице. 

Уникальность этого ВЭС состоит в том, что он может быть сверхпроводником как при низком, так и при высоком давлении. 

«Мы провели наблюдения, которые показали, что этот ВЭС пребывает в состоянии нулевого электрического сопротивления на всем диапазоне от давления в один бар до давления внешнего ядра Земли», — сказал один из руководителей исследовательского проекта, профессор Лилин Сунь. 

Другой такой материал науке не известен, говорится в сообщении на сайте.


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