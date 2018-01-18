Открытый учеными новый сплав будет проводником при любом давлении

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Ученые Китайской академии наук и Принстонского Университета открыли металлический сплав, который способен проводить электричество с нулевым сопротивлением в огромном диапазоне давления — от окружающей среды до давления в центре ядра Земли, сообщает «Хайтек».

Материал входит в новую группу высокоэнтропийных сплавов (ВЭС), состоящих из случайной атомной смеси элементов из раздела переходных металлов в периодической таблице.

Уникальность этого ВЭС состоит в том, что он может быть сверхпроводником как при низком, так и при высоком давлении.

«Мы провели наблюдения, которые показали, что этот ВЭС пребывает в состоянии нулевого электрического сопротивления на всем диапазоне от давления в один бар до давления внешнего ядра Земли», — сказал один из руководителей исследовательского проекта, профессор Лилин Сунь.

Другой такой материал науке не известен, говорится в сообщении на сайте.