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Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в Ленинградской области

18 января 2018, 17:20 , Фото: kremlin.ru

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в Ленинградской области Президент России почтил память бойцов, отдавших жизни на Невском пятачке во время блокады Ленинграда.
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(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин почтил память бойцов, отдавших жизни на Невском пятачке во время блокады Ленинграда. Знаком памяти стал букет красных роз у монумента «Рубежный камень», сообщает РИА «Новости».

Тем событиям посвящен фильм «Рубеж». С ним российский лидер ознакомится вечером.

Невским пятачком назвали плацдарм на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченный и удерживаемый советскими войсками Ленинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. С него советские войска неоднократно пытались начать наступление навстречу войскам, наносившим удар с востока, и прорвать блокаду. Однако все попытки потерпели крах. Несмотря на это, Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самоотверженности советских воинов.


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