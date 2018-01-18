Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в Ленинградской области

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин почтил память бойцов, отдавших жизни на Невском пятачке во время блокады Ленинграда. Знаком памяти стал букет красных роз у монумента «Рубежный камень», сообщает РИА «Новости».
Тем событиям посвящен фильм «Рубеж». С ним российский лидер ознакомится вечером.
Невским пятачком назвали плацдарм на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, захваченный и удерживаемый советскими войсками Ленинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. С него советские войска неоднократно пытались начать наступление навстречу войскам, наносившим удар с востока, и прорвать блокаду. Однако все попытки потерпели крах. Несмотря на это, Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самоотверженности советских воинов.