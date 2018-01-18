Названы возможные причины массовой гибели людей в сгоревшем в Казахстане автобусе

(Казань, 18 января, «Татар-информ»). Заблокированная дверь не дала людям спастись из сгоревшего на трассе в Актюбинской области Казахстана автобуса. Об этом агенству «Sputnik Казахстан» сообщил сотрудник Управления внутренней политики Актюбинской области Виталий Синев.



По его информации, после остановки автобуса водители выбежали из него, а пассажиры направились к боковой двери, но она оказалась заблокирована.

Также Sputnik приводит данные о том, что быстрому распространению огня способствовало большое количество топлива в баках, а окна автобуса были переоборудованы и помешали экстренной эвакуации людей.

По предварительной версии, возгорание автобуса произошло вследствие короткого замыкания.



«Первоначальная предварительная версия – короткое замыкание. Эта версия сейчас проверяется, как и другие», – приводит сообщение пресс-службы МЧС Актюбинской области новостной портал Tengrinews.kz.



По словам некоторых очевидцев, пассажиры автобуса пытались согреться с помощью паяльной лампы. В какой-то момент между ними произошел конфликт, кто-то пнул канистру с бензином, и топливо разлилось, а затем моментально вспыхнуло от искры лампы. Пламя в одно мгновение охватило салон.