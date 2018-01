Итальянский журналист опроверг интерес «Торино» к футболисту «Рубина» Цакташу

(Казань, 18 января, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ не интересен итальянскому «Торино». Об этом сообщил итальянский журналист Маттео Педроси в своем Twitter-аккаунте.



Сначала журналист сообщил о том, что Цакташ интересен туринцам. Однако вскоре сам опроверг эту информацию.



«"Торино" прямо сейчас не интересуется Цакташем, приоритетными целями для них являются Имбула, Капу, Донса и Данкан», – отметил журналист.



Ранее сам Цакташ в интервью Dalmatinskiportal заявил, что разорвал контракт с «Рубином» и в настоящее время имеет несколько предложений от других команд.



#Torino al momento non interessato a #Caktas, priorità alle piste principali: #Imbula #Capoue #Donsah #Duncan. Per il ghanese del Bologna è previsto un nuovo tentativo nelle prossime ore. Gli altri nomi usciti sono alternative:#Besic e #Vainqueur valutabili, ma in seconda battuta https://t.co/FgCMGVo5S5